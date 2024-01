Wi-Fi 7 : la norme sans fil est désormais certifiée

Le Wi-Fi 7 est plus proche que jamais, avec la norme qui est désormais certifiée. Cela signifie que les premiers appareils officiellement validés arrivent bientôt, bien que certains existent déjà sur le marché, comme des routeurs.

Lancement du Wi-Fi 7

La Wi-Fi Alliance commence à certifier les appareils qui utilisent la dernière génération de connectivité sans fil. L’objectif est de s’assurer que ces appareils fonctionnent parfaitement les uns avec les autres.

Dans le détail, la certification permet aux marques de routeurs et aux fabricants d’appareils de garantir que leurs produits fonctionneront avec d’autres périphériques Wi-Fi 7. Qualcomm, pour sa part, annonce qu’il dispose de plusieurs modèles qui exploitent le Wi-Fi 7 et qu’il a obtenu la certification de la Wi-Fi Alliance — appelée Wi-Fi Certified 7 — pour le module FastConnect 7800 intégré aux Snapdragon 8 Gen 3 et 8 Gen 2, ainsi qu’à la gamme Networking Pro.

Wi-Fi Certified 7 est conçue pour permettre l’interopérabilité et garantir que les appareils de différentes marques fonctionnent sans problème. Outre Qualcomm, MediaTek, Intel, Broadcom, CommScope et MaxLinear ont également obtenu des certifications pour leurs derniers produits de réseau.

Quelles sont les améliorations ? Le Wi-Fi 7 utilise la bande de 6 GHz — similaire à Wi-Fi 6E — mais introduit des canaux de 320 MHz qui ont le potentiel de fournir une bande passante beaucoup plus large.

La norme utilise aussi une nouvelle fonctionnalité appelée Multi-Link Operation (MLO) qui permet aux appareils de se connecter à deux bandes en même temps, ce qui améliore la puissance du signal et la bande passante. Il y a également d’autres avantages, comme une meilleure transmission avec le 4K QAM, mais c’est le passage aux canaux de 320 MHz et au MLO qui constitue la plus grande différence par rapport aux versions antérieures de la norme.

D’autres éléments de la nouvelle norme permettent d’améliorer l’efficacité (pour réduire la consommation d’énergie), le débit et la stabilité, et les appareils Wi-Fi 7 sont rétrocompatibles avec les versions antérieures de la norme Wi-Fi.