Les astronomes sont face à un mystère : le Grand Anneau, une structure cosmique géante composée d’amas de galaxies d’1,3 milliard d’années-lumière de large et de 4 milliards d’années-lumière de circonférence, défie la compréhension des scientifiques. De facto, cette structure va au delà de la limite supérieure théorique de taille édictée par les principes cosmologiques modernes. Les dimensions du Grand Anneau sont en effet telles que même à la distance de 9 milliards d’années-lumière de notre Terre, s’il était possible de la voir à l’oeil nu (en faisant l’impasse sur la baisse de luminosité et donc de visibilité à cette distance), cette structure géante nous apparaitrait 15 fois plus grande que la Lune ! Un véritable monstre cosmique en somme.

Dès lors qu’un objet de l’univers semble briser les lois théoriques, les scientifiques échafaudent d’autres théories permettant d’expliquer le phénomène. Dans un premier temps, les astronomes ont fait l’hypothèse que le Grand Anneau puisse être le résultat lointain d’une oscillation acoustique baryonique (BAO), soit une onde sonore se déplaçant dans le plasma de l’univers primitif (le plus proche du Big Bang). Cette hypothèse a été rejetée, là encore à cause des dimensions du Grand Anneau qui ne collent pas avec le BAO. Les autres théories avancées sont toutes d’une complexité extrême et flirtent avec les limites théoriques de l’astrophysique : le Grand Anneau pourrait avoir pour origine une corde cosmique (là encore une structure de l’univers primitif) ou une autre structure cosmique non encore identifiée par la cosmologie.

Le plus incroyable n’est peut-être pas le grand anneau lui-même : c’est en effet l’astronome doctorante Alexia Lopez de l’université britannique de Central Lancashire qui en a fait la découverte, et non comme cela est souvent le cas une équipe de chercheurs. Alexia Lopez précise en outre avoir fait cette découverte « par hasard », ce qui ne manque pas de piment quand on sait l’importance prise désormais par le Grand Anneau dans la communauté scientifique.