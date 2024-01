Mars : une tempête de poussière géante capturée par l’orbiteur chinois Tianwen-1

Le cliché fait penser à l’un de ces films catastrophes hollywoodiens ainsi qu’aux tempêtes de sables des films Mission Impossible 4 ou Mad Max Fury Road. L’orbiteur chinois Tianwen-1 conçu par la CNSA (l’agence spatiale chinoise) a repéré sur Mars une tempête de poussière géante via la caméra embarquée MoRIC. Capturé le 6 janvier 2022, le cliché traité en résolution 9711 x 3800 par l’astronome Andrea Luck n’a été publié que tout récemment par la CNSA. Bien que spectaculaire, cette tempête de poussière est le contraire d’une anomalie sur la planète rouge : les forts vents saisonniers conjugués à la très faible densité atmosphérique de la planète suffisent pour créer de gigantesques nuages de poussière qui recouvrent souvent des pans entiers de Mars… voire la planète toute entière comme cela s’était d’ailleurs produit en 2018. Fonctionnant à l’énergie solaire, le Rover Opportunity avait été la principale « victime » de cette tempête monumentale qui ne s’était dissipée qu’après plusieurs semaines. Plus récemment, le Rover chinois Zhurong avait subi le même sort, et pour les mêmes raisons.

Mars – Massive dust storm looms near the mighty Olympus Mons Full size image 9711×3800 & more info: https://t.co/1cb2KPMRxY CNSA Tianwen-1

MoRIC Camera

Jan 6th 2022

North on the right#Mars #Space #Tianwen-1 #astronomy

Credit

CNSA/CLEP/PEC/MoRIC/AndreaLuck pic.twitter.com/gdAwA1CljF — Andrea Luck (@andrluck) January 5, 2024

La tempête capturée par l’orbiteur MoRIC se déplaçait alors tout près de l’ Olympus Mons, qui est tout bonnement la plus grande montagne de tout le système solaire (21 km de hauteur, soit 3 fois plus haut que l’Himalaya). La beauté des clichés capturés sur Mars nous console un peu de la stagnation des projets de colonisation de la planète rouge. Il y a désormais fort peu de chances que des astronautes foulent le sol de Mars avant 2040 (voire 2050), mais au moins peut-on profiter de photographies d’un niveau de détail absolument stupéfiant.