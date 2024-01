[CES 2024] Samsung Music Frame : l’enceinte sans fil ultra design qui ressemble à une oeuvre d’art

Samsung étend sa gamme Frame des téléviseurs aux hauts-parleurs. Le Samsung Music Frame est une enceinte design et carrée de 32,7 cm de côté qui peut contenir une image de type illustration arty ou pochette d’album. Le fabricant précise que “Cette enceinte personnalisable est compatible avec SmartThings et offre un son surround lorsqu’elle est associée à des téléviseurs et des barres de son Samsung. Music Frame peut fonctionner comme une enceinte sans fil autonome ou être associé à un téléviseur et à une barre de son Samsung via Q-Symphony pour augmenter les basses et le son surround. Se fondant parfaitement dans son environnement en se camouflant dans des cadres photo modernes, Music Frame offre un son de haute qualité sans être une nuisance visuelle.”

A delà de son esthétique bien tranchée, le Samsung Music Frame comprend deux woofers, deux tweeters et deux haut-parleurs pour les médiums, et bien évidemment le Dolby Atmos est pris en, charge. Il est possible de se créer un système stéréo en combinant deux de ces enceintes, ou de la connecter au téléviseur pour améliorer le rendu sonore de ses films et séries préférées. Les plus soucieux d’esthétique pourront même l’accrocher au mur comme un tableau ! Samsung n’a pas encore précisé de prix ou de date de commercialisation pour son Samsung Music Frame, mais l’on se doute un peu que le tarif sera probablement assez élevé…