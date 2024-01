[CES 2024] La Galaxy Tab Active5 de Samsung peut fonctionner… sans batterie

Ok, le titre de cet article n’est pas tout àç fait complet (mais c’était trop tentant) : la dernière Galaxy Tab Active5 de Samsung, un modèle dit « durci » pour les usages en conditions difficiles, est capable de fonctionner sana batterie ! Samsung n’a pas mis au point de technologie révolutionnaire : cela signifie ici qu’il est possible de retirer la batterie de la tablette et de la faire fonctionner en la reliant directement au secteur. Cette option peut s’avérer utile dans les environnements de travail particulièrement chauds (fonderie ou chantier par exemple), des environnements susceptibles de faire trop chauffer la batterie du mobile au risque d’endommager cette dernière et la tablette avec. La seule contrainte de ce mode « secteur » est de disposer d’un chargeur USB-C compatible PowerDelivery 2.0.

Autre caractéristique spécifique à la gamme, la Galaxy Tab Active5 est enchâssée dans une coque certifiée IP68/MIL-STD-810H qui lui permet de résister à presque toutes les situations et environnements les plus extrêmes. Le design en prend un coup évidemment, mais on ne peut pas tout avoir… Hormis son côté baroudeur, la Tab Active5 affiche des specs tout à fait conventionnelles, soit un écran 8 pouces FULL HD (recouvert d’un verre ultra résistant Gorilla Glass Victus), 6 ou 8 Go de RAM, 128 à 256 Go de capacité de stockage, un capteur photo 13 mégapixels et un port pour une carte micro-SD. La tablette est aussi accompagnée d’un stylet et fonctionne sous Android 14.

La nouvelle Galaxy Tab Active5 sera disponible à la vente un peu plus tard dans le mois.