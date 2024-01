[CES 2024] Supernal, filiale de Hyundai, présente ses VTOL électriques (et annonce leur production pour 2028)

Présente au salon du CES de Las Vegas, Supernal, filiale de Hyundai, a présenté son dernier modèle de VTOL hybride – voiture + avion à décollage et atterrissage vertical -, le S-A2 eVTOL.(le « e » minuscule c’est pour « électrique »). Supernal avait dévoilé un premier prototype de VTOL hybride en 2020, mais semble cette fois réellement décidé à passer au stade commercial puisque Hyundai annonce le démarrage de la production pour 2028 !

Le S-A2 eVTOL est un véhicule capable à la fois d’emprunter les routes comme une voiture, mais dont la conception est tout de même principalement orienté vers l’aérien. Décollage et atterrissage se font à la verticale, et jusqu’à 4 personnes peuvent embarquer dans le véhicule, pilote compris. La vitesse de croisière du S-A2 eVTOL est de 190 km/h, l’altitude maximale ne dépasse pas 450 mètres, et l’autonomie est limitée à 65 km. Ces chiffres ne volent pas bien haut (c’est le cas de le dire), mais Supenal améliorera sans doute quelques spécifications d’ici la production en série. Dans les bons points tout de même, ce eVTOL ne passera pas les 65 décibels, ce qui est peu bruyant pour un véhicule volant, même équipé d’un moteur électrique.

Comme on peut s’en douter, le S-A2 eVTOL ne sera pas commercialisé aux particuliers : Supernal a signé un partenariat avec Uber pour de futurs services de taxi-aériens en trajets courts.