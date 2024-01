[CES 2024] LG Display dévoile une nouvelle ère de l’automobile avec ses écrans ultra-larges

Imaginez un monde où votre voiture n’est pas seulement un moyen de transport, mais une extension de votre espace de vie numérique. C’est précisément la vision qu’a présentée LG Display au CES 2024, réinventant l’intérieur automobile avec des écrans futuristes et ultra-larges.

LG Display présente le plus grand écran automobile au monde

Au West Hall du LVCC, LG Display a dévoilé une série de solutions d’affichage automobile, avec en vedette le « 57 pouces Pillar-to-Pillar (P2P) LCD », le plus grand écran automobile jamais conçu. Ce mastodonte s’étend sur l’ensemble du tableau de bord, du siège du conducteur à celui du passager, offrant une expérience immersive sans précédent. Imaginez contrôler toutes les fonctions de votre voiture sur un écran haute définition aussi large que votre champ de vision !

Le « 32 pouces Slidable OLED » : un écran coulissant révolutionnaire

En complément, LG Display a également introduit le « 32 pouces Slidable OLED », le plus grand écran coulissant au monde. Dissimulé dans le plafond, il se déploie pour former un grand écran intérieur, idéal pour les films ou les jeux, sans empiéter sur l’espace vital de la voiture.

LG Display et la « screenification » des véhicules

La tendance actuelle dans le design automobile est la « screenification », c’est-à-dire l’augmentation de la taille et du nombre d’écrans dans les véhicules. LG Display embrasse pleinement cette tendance en intégrant ces écrans pour offrir de nouvelles expériences aux conducteurs et aux passagers. Les trois concept cars présentés illustrent parfaitement cette évolution, avec des solutions d’affichage optimisées pour chaque étape du développement des véhicules définis par logiciel (SDV) : Shift, Evolution et Beyond.

Des solutions d’affichage innovantes pour une expérience de conduite transformée

Ces écrans ne sont pas juste là pour le spectacle. Le P2P LCD de 57 pouces, par exemple, affiche des informations sur la conduite, les commandes de climatisation, et permet de profiter de contenus multimédias en haute définition. Et ce, avec une réactivité tactile exceptionnelle grâce à la technologie exclusive « In-Cell Touch » de LG Display.

Ce n’est pas tout, LG Display a également présenté d’autres écrans révolutionnaires comme le « Ultra-large P-OLED P2P » et le « 48 pouces LTPS (Low-Temperature Polysilicon) LCD », qui étendent le concept d’écrans ultra-larges dans les véhicules.

Une technologie robuste et durable

Les écrans automobiles de LG Display sont conçus pour résister à des températures extrêmes, allant de -40 °C à 85 °C, garantissant ainsi fiabilité et durabilité. Ils utilisent des technologies avancées comme le P-OLED, l’ATO (Advanced Thin OLED) et le LTPS LCD pour offrir des écrans plus grands, plus lumineux et plus économes en énergie.

Collaboration avec les constructeurs automobiles mondiaux

Quatre ans seulement après avoir lancé la production de masse de ses OLED pour l’automobile, LG Display collabore déjà avec dix constructeurs automobiles de premier plan. L’entreprise prévoit de commencer la production de masse d’écrans automobiles dans son usine de Paju après 2025, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché.