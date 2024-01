[CES 2024] Android : Samsung et Google fusionnent leurs systèmes d’envoi de fichiers

Il y a du mouvement du côté d’Android, avec Google annonçant la fusion de son système Partage à proximité (Nearby Share) avec Quick Share, la solution de Samsung. Les deux permettent d’envoyer un fichier à un autre appareil Android. C’est plus ou moins un équivalent d’AirDrop d’Apple.

Le système d’envoi de fichiers commun de Google et Samsung sur Android a pour nom Quick Share. Ce sera disponible dès février pour les utilisateurs. Google explique :

En collaboration avec Samsung, nous rassemblons le meilleur de nos solutions de partage dans une solution unique pour Android sous le nom de Quick Share. Nous avons intégré les expériences et créé la meilleure option intégrée par défaut pour le partage de contenu d’égal à égal sur tous les types d’appareils des écosystèmes Android et Chromebook. Et pour rendre le partage encore plus fluide entre les appareils, nous travaillons avec les principaux fabricants de PC comme LG pour étendre Quick Share aux PC Windows en tant qu’application préinstallée.