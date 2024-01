Meta va mettre en place des mesures pour empêcher les adolescents d’accéder à certains contenus

Sous la pressions des politiques et des associations de protection de l’enfance, Meta aura donc fini par mettre en place des procédures visant à empêcher les adolescents d’accéder sur ses plateformes à des contenus liés au suicide, à l’automutilation et aux troubles de l’alimentation. Meta annonce qu’il masquera désormais ce type de contenu et que lorsque les adolescents rechercheront ces sujets sur Facebook ou Instagram, ces derniers seront redirigés vers des organismes de soutien comme la National Alliance ou le Mental Illness. Ce système de contrôle de contenu pour les mineurs sera mis en place d’ici les prochains mois. Les comptes des adolescents affecteront alors par défaut des filtres restrictifs qui limiteront les contenus visibles.

Cette décision de Meta répond en partie aux préoccupations croissantes de plusieurs gouvernements (et de l’Europe) concernant la présence d’enfants sur les plateformes numériques. Le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, devrait d’ailleurs aborder la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux lors d’une prochaine audition au Sénat aux côtés d’autres leaders du secteur de la tech. Les contrôles très stricts des contenus visibles par les ados ne font pas l’unanimité cependant, certains craignant que de telles restrictions n’entravent l’accès aux ressources éducatives ou de soutien psychologique (notamment concernant le suicide, qui touche de nombreux adolescents).

Pour rappel, en Europe, la loi sur les services numériques (DMA) impose la responsabilité des grandes entreprises technologiques comme Meta et TikTok en ce qui concerne le contenu partagé, et se concentre principalement sur la transparence des algorithmes et le ciblage publicitaire. Au Royaume-Uni, une loi sur la sécurité en ligne en vigueur depuis octobre oblige les plateformes en ligne à assurer la sécurité des enfants sous peine de sanctions financières.