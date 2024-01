[CES 2024] SilMach présente le plus petit micromoteur au coeur silicium (Best of CES® 2024 Innovation Awards)

La deep tech française SilMach a remporté le Best of CES® 2024 Innovation Awards dans la catégorie “Technologies embarquées”, l’un des prix les plus prestigieux de cette édition 2024 du CES. La startup installée à Besançon a présenté le micro-moteur au cœur silicium » le plus petit et autonome au monde ». Premier micromoteur conçu pour l’électronique, cette technologie « made in France » « se compose uniquement de quatre pièces entourant un cœur monolithique en silicium. » Ce moteur au coeur silicium est particulièrement adapté au secteur de l’horlogerie, et notamment celui des montres hybrides (avec des aiguilles, un mécanisme d’horlogerie mais aussi des fonctions de smartwatch connectée), mais l’extrême compacité de la technologie de SilMach permet aussi d’envisager une intégration dans des stimulateurs cardiaques par exemple.

Le micromoteur au coeur silicium de la montre TheTimeChanger conçue par SilMach

Le micromoteur de SilMach dispose aussi des qualités qui lui permettront à terme de remplacer le moteur Lavet, qui est celui utilisé depuis près d’un demi siècle dans les montres électroniques à aiguilles. Ces qualités, outre la compacité du micromoteur, sont la précision du moteur pas à pas, la « frugalité » (25% plus économe en consommation électrique que tous ses concurrents), l’amagnétisme (insensibilité aux champs magnétiques), la robustesse et la compatibilité SMT (il peut être soudé directement sur des circuits imprimés (PCB). Pour rappel, SilMach avait déjà lancé au mois de novembre dernier la montre TheTimeChanger, première toquante connectée dotée d’un coeur silicium.