[CES 2024] Le chinois Xgimi présente le premier vidéo projecteur certifié IMAX Enhanced

Comme chaque année, le CES 2024 est aussi l’occasion de mettre en avant des fabricants sans doute moins populaires que les poids lourds de l’électronique grand public, mais qui font malgré tout avancer leurs marchés respectifs. Ainsi, le constructeur chinois Xgimi a présenté l’Horizon Max, soit le premier vidéoprojecteur au monde certifié IMAX Enhanced ! Cette certification, qui garantit un rendu « cinéma » quasi professionnel (et identique à celui des salles de ciné), s’accompagne de composants de pointe qui font sans doute de l’Horizon Max l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Ainsi, l’Horizon Max intègre un bloc motorisé avec un capteur 3D ToF (Time of Flight), une rareté sur ce type d’appareil. Ce capteur épaulé par le système maison ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) permet de faire automatiquement le focus de l’image sur le mur ou l’écran de projection et même d’adapter le format et les dimensions de l’affichage en fonction du support cible. La technologie de projection Dual Light 2.0 atteint des sommets en terre de luminosité (3100 lumens ISO au max),, ce qui correspond à un gain de 35% de luminosité par rapport au modèle précédent, l’Horizon Ultra.

Ce projecteur aux caractéristique résolument haut de gammes sera disponible un peu plus tard dans l’année à un tarif situé en dessous des 3000 dollars, ce qui est plutôt très raisonnable au vu des spécifications annoncées.