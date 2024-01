[CES 2024] BeamO : l’appareil de santé multifonctions de Withings (thermomètre, ECG, Oxymètre, stétoscope)

A quelques heures de l’ouverture du CES au grand public (le salon ouvre aujourd’hui pour les professionnels), Withings dévoile sa grande nouveauté de 2024, le BeamO, un appareil de santé compact et pourtant multifonctions. Le BeamO peut en effet servir de thermomètre, d’ECG (électrocardiogramme, pour la mesure de la fréquence cardiaque), d’Oxymètre (mesure du taux d’oxygène dans le sang) et même de stéthoscope électronique ! Cet accessoire « multiscope » selon le terme marketing de Withings se placera sur différents endroits du corps en fonction de la mesure souhaitée, près du front pour la prise de température par exemple), les données récupérées s’affichant alors sur un écran rectangulaire occupant la quasi totalité de l’une des faces de l’appareil.

L’interface et l’ergonomie générale sont à l’image des autres produits de la marque : pour l’ECG (qui détecte aussi la FibA) il suffit de faire défiler les icônes sélectionnés l’ECG en appuyant sur l’unique bouton en façade, et de tenir l’accessoire en plaçant les doigts sur les deux capteurs idoines. Toutes les mesures sont pensées de cette façon claire et presqu’évidente, de sorte que l’utilisateur sera évidemment incité à prendre régulièrement le pouls des indicateurs généraux de sa santé.

Comme on peut s’en douter, l’accessoire fonctionne aussi en synchronisation avec l’app dédiée, une app qui permettra un affichage encore plus complet des constantes, sans oublier l’historique des mesures tout au long des jours/semaines/mois. Les données récoltées pourront aussi être partagées à distance avec un médecin et ainsi faciliter les téléconsultations. Enfin, le BeamO est pensé pour un usage familial et peut gérer les mesures de santé de 8 utilisateurs !

Sur le papier, le BeamO a donc tout du « banger », mais cette technologie embarquée a évidemment un prix. Après obtention des agréments nécessaires, Withings prévoit de commercialiser le Beam0 dès cet été au prix de 249,95 euros, ce qui ne semble pas tellement excessif si l’on prend en compte l’aspect multifonctions de l’appareil et son extrême facilité d’utilisation.