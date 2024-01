ChatGPT pourrait devenir l’assistant par défaut d’Android

Google Assistant est l’application d’assistant standard (et par défaut) sur les appareils Android, mais Google autorise aussi la prise en charge d’assistants alternatifs pour peu que les développeurs utilisent les APIs nécessaires (on peut notamment citer Cortana ou Alexa). OpenAI s’apprête à sauter dans le wagon des assistants pour Android et développerait une application de ChatGPT capable de servir d’assistant par défaut pour Android. Il se trouve en effet que la commande com.openai.voice.assistant.AssistantActivity, repérée dans l’application ChatGPT par le site Android Authority, déclenche une action qui implique la prise en charge de la saisie vocale. Ce fonctionnement s’apparente à celui de Google Assistant, mais l’a commande n’est pas encore activée par défaut et n’est pas non plus entièrement fonctionnelle. Le site a repéré d’autres bouts de codes relatifs à la fonction d’assistant par défaut (un fichier XML intitulé « assistant_interaction_service », une balise « supportsAssist »).

On ne sait pas encore quand OpenAI se décidera à livrer cette nouvelle mouture de ChatGPT, et l’on ne connait pas plus l’éventail des possibilités et des performances qui seront offertes par ce nouvel assistant, sachant que les fonctions les plus avancées de ChatGPT sont aujourd’hui uniquement disponibles via un abonnement payant. L’assistant chatGPT par défaut sera t-il uniquement réservé aux abonnés de ChatGPT Plus ?