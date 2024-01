Finalement, ce n’est peut-être pas le destin le plus catastrophique et dystopique qui nous attend : si l’on en croit une étude menée par des spécialistes et de grands pontes en IA, il y aurait 5% de « chances » que le développement incontrôlable de l’intelligence artificielle aboutisse à l’extinction de l’humanité. 5% c’est beaucoup, mais cela signifie aussi qu’il y aurait donc 95% de chances que ce scénario sinistre se produise. « Même si les prédictions des experts en IA ne doivent pas être considérées comme un guide fiable de la vérité objective, elles peuvent fournir une pièce importante du puzzle », ont déclaré les chercheurs de Berkeley et de l’Université d’Oxford qui ont mené cette étude. « Leur familiarité avec la technologie et la dynamique de ses progrès passés les place en bonne position pour faire des suppositions éclairées sur l’avenir de l’IA. »

On notera que ce pourcentage est deux fois plus optimiste qu’une précédente étude, qui concluait cette fois qu’il y a avait 10% de chances que l’IA mette fin à l’humanité toute entière. Des milliers de chercheurs en IA ont été interrogés dans le cadre de l’étude de Berkeley et de l’Université d’Oxford, et il en ressort que ces derniers ont en majorité le tempérament plutôt optimistes, 68% d’entre eux estimant que les avantages de l’IA l’emporteront sur les inconvénients. On notera tout de même que seule la moitié de ce groupe d’idéalistes estime à zéro les chances que l’IA détruise un jour l’humanité.

A plus court terme, 80% des chercheurs en IA font état de leurs vives inquiétudes concernant la dissémination de la désinformation grâce à l’IA. Plus de la moitié s’inquiète aussi de la façon dont ces IA pourraient être exploitées par un régime autoritaire afin de contrôler la population. Les Ia pourraient aussi servir à créer des malwares quasiment indétectables, ce qui n’est pas une perspective joyeuse. Plus insolite (et moins dépressif), les chercheurs considèrent que l’IA sera capable d’assembler des LEGOs, de traduite des langues inconnues ou de créer des jeux vidéos à l’horizon 2033. Et en 2063 environ, les IA pourraient devenir chirurgiens ou… chercheurs en IA. Tout un programme…