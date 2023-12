La NASA teste avec succès un nouveau type de moteur de fusée à détonation rotative

La NASA a récemment franchi une étape importante dans le développement de son nouveau système de propulsion, le moteur de fusée à détonation rotative (RDRE) : le premier test de ce moteur s’est déroulé avec succès au Marshall Space Flight Center à Huntsville, en Alabama. Lors de ce test, le moteur-fusée, dont certains composants étaient imprimés en 3D, a démontré sa capacité à générer 2,6 tonnes de poussée et à fournir (et soutenir) une combustion soutenue pendant 251 secondes, surpassant la durée du précédent essai.

Rendu d’une future giga-fusée de la NASA en partance vers Mars. De nouveaux propulseurs seront nécessaires pour emmener d’énormes charges utiles jusqu’à la planète rouge

Le RDRE utilise un mécanisme de poussée par détonation, contrairement aux systèmes conventionnels qui fonctionnent par combustion en régime sous-critique. Cette technologie de poussée permet une combustion plus rapide, plus efficace et augmente la puissance du moteur tout en étant plus économe en carburant. Cette multiplicité d’avantages (meilleure efficacité énergétique, poussée accrue, réduction de la consommation), s’annonce particulièrement prometteuse pour les futures missions spatiales, notamment les missions au longs cours (voyage vers Mars par exemple) ou celles celles exigeant une propulsion efficace pour les atterrisseurs et les véhicules interplanétaires.

Comme on peut s’en douter, le développement de moteurs RDRE s’est avéré complexe, et a nécessité des avancées dans la compréhension de la chimie des combustibles, de la dynamique des fluides et des interactions entre les gaz réactifs. L’impression 3D ne sert pas uniquement au prototypage ici mais sert directement à la création. de structures capables de résister aux conditions spatiales extrêmes. Les ingénieurs de la NASA visent désormais à développer un moteur RDRE entièrement réutilisable et capable de générer plus de 4 tonnes de poussée. Il faudra aller plus loin encore pour concevoir des méga-fusées capables de transporter d’énormes charges utiles pour les futures colonies martiennes…