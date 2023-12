Rebel Moon partie 2 de Zack Snyder se dévoile avec sa bande-annonce

Quelques jours après la sortie Rebel Moon : partie 1, Netflix propose la bande-annonce de la suite qui est toujours réalisée par Zack Snyder. La partie 1 a pour titre Enfant du feu, là où la partie 2 est nommée L’Entailleuse.

Bande-annonce pour Rebel Moon – partie 2 : L’Entailleuse

Sofia Boutella dans le rôle de Kora et Djimon Hounsou dans celui de Titus occupent le devant de la scène aux côtés d’une multitude de vaisseaux et d’armes intimidantes dans ce premier aperçu de deux minutes du prochain film de Zack Snyder, qui présente brièvement d’autres membres du casting de Rebel Moon : partie 1 qui reviennent.

Le nouveau film se poursuivra avec Kora et les guerriers survivants qui se préparent à tout sacrifier pour se battre aux côtés du peuple de Veldt. À la veille de leur combat, alors que les héros défendent un village autrefois paisible, une nouvelle patrie pour ceux qui ont perdu les leurs dans la lutte contre le Motherworld, ces guerriers sont forcés de faire face à leur passé et, à leur tour, chacun révèle pourquoi il se tient debout et se bat.

Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse sortira le 19 avril 2024 sur Netflix. Le premier film est d’ores et déjà disponible, là aussi sur la plateforme de streaming.