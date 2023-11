Rebel Moon de Zack Snyder se montre encore à la Geek Week de Netflix

Si le prometteur The Creator n’a finalement pas sauvé le film de S.F épique à la sauce Star Wars (les critiques sont extrêmement divisées), Rebel Moon semble être un nouveau prétendant plus que convenable. Après un premier trailer d’une extrême richesse visuelle et thématique, le métrage de Zack Snyder (300, Justice League), s’est une nouvelle fois dévoilé lors de la Geek Week de Netflix, via un trailer aux séquences un peu plus posées. Le style Snyder est en tout cas bien visible de bout en bout. Le film met en vedette Sofia Boutella dans le rôle de Kora, une ancienne soldate de l’armée de l’Imperium qui vit sur la lune du Veldt depuis plusieurs années. Lorsque l’Imperium arrive dans le Veldt pour en prendre le contrôle, Kora y voit une chance de rédemption et recrute une équipe de guerriers afin de repousser l’Imperium et le Monde Mère, le gouvernement qui contrôle la galaxie.



Les guerriers qui se rangent du côté de Kora sont Titus (Djimon Honsou), l’ancien général de l’Imperium, l’épéiste cyborg Nemesis (Doona Bae), le mercenaire Kai (Charlie Hunnam), le duo frère-sœur Darrian (Ray Fisher) et Devra (Cleopatra Coleman) ainsi que le maître-forgeron Tarak ( Staz Nair).

Rebel Moon sera disponible sur Netflix le 15 décembre prochain.