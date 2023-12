X : plus d’une heure de blackout total pour le réseau social

La plateforme X d’Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, a été en blackout total pendant plus d’une heure ! Durant cette période, les utilisateurs mobile ont constaté que la timeline de l’app ne se rafraichissait pas tandis que les internautes étaient accueillis par un message de bienvenue générique : « Bienvenue chez X ! C’est le meilleur endroit pour voir ce qui se passe dans votre monde. Trouvez des personnes et des sujets à suivre maintenant » . Netblocks, un service mondial de surveillance d’Internet, a confirmé qu’il s’agissait d’une « panne internationale importante », à priori sans rapport avec une cyberattaque venant d’un autre état ou avec les restrictions Internet spécifiques à un pays donné.

L’interruption du service, qui a commencé vers 00 h 30 (heure des Etats-Unis), a été partiellement résolue vers 1 h 35. La cause de cette panne géante reste cependant inexpliquée. Il est intéressant de noter que les utilisateurs pouvaient toujours publier des mises à jour pendant la panne, mais ces publications ont disparu lors de l’actualisation. Les flux de notification et les alertes push ont continué à fonctionner, et un espace organisé par le journaliste Ryan Mac du New York Times a rassemblé plus de 800 participants, tous là pour discuter de la panne.

Une capture d’écran de la page d’accueil de X, en grande partie vierge, montre à quoi ressemblait la plate-forme durant la panne. Les comptes d’Elon Musk, propriétaire de X et CTO de la plateforme, ainsi que de Linda Yaccarino, CEO de X, étaient tout aussi inactifs que ceux d’un utilisateur de X lambda. Plus étonnant, la page d’état de l’API du service n’indiquait alors aucun problème. Les demandes de renseignements adressées à l’e-mail du compte PR de la plateforme n’ont reçu qu’une réponse automatisée, laissant même les abonnés Premium dans l’ignorance totale concernant le statut de la plateforme. Autant dire que la gestion de ce blackout total sera sans doute largement commentée durant ces prochaines heures.