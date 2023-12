Sur ce cliché de James Webb, Uranus ressemble à un vortex spatio-temporel

Difficile d’y voir autre chose qu’un superbe cadeau de Noël avant l’heure : une nouvelle image d’Uranus capturée par le très puissant James Webb et diffusée par la NASA dévoile la planète comme on ne l’avait encore jamais vu. Pour un oeil non averti (et imaginatif), Uranus ressemble ici à un vortex spatio temporel. Cet impressionnant effet visuel, ce sont en fait les anneaux qui entourent la géante de glace. De nombreuses Lunes d’Uranus (14 sur 27 visibles) sont aussi particulièrement visibles sur ce cliché.

L’exploit est de taille puisqu’Uranus a la particularité d’avoir une rotation « rapide », ce qui signifie que la belle de glace n’a pas vraiment le temps de prendre la pose. N’oublions pas aussi le mouvement des lunes tout autour qui ne facilite pas vraiment l’astrophotographie, même lorsque l’astrophotographe s’appelle Webb.

La NASA se montre évidemment enthousiaste et donne dans le ton quasi poétique pour l’occasion : « Uranus est un monde dynamique avec des anneaux, des lunes, des tempêtes, des saisons extrêmes et bien plus encore. La sensibilité de Webb a même capturé l’anneau zêta, proche, faible, diffus et insaisissable ». Pas si insaisissable que cela pour Webb, qui a donc réussi à capturer la silhouette de l’anneau le plus proche de la planète.