Les artistes des effets spéciaux d’Avatar se syndicalisent

A l’échelle des Etats-Unis, cela ressemble presque à une révolution. L’année 2023 a en effet marqué un tournant important vers la syndicalisation dans l’industrie du divertissement, un géant comme Disney reconnaissant même la formation de plusieurs syndicats. Ainsi, les artistes VFX des studios Marvel et Disney sont parvenus à former un syndicat. et désormais ce sont 83 employés de Lightstorm Entertainment, la société d’effets spéciaux derrière les deux films Avatar de James Cameron, qui rejoignent la vague syndicale.

Ces artistes des VFX ont entamé une démarche de syndicalisation auprès du National Labor Relations Board (NLRB) afin de rejoindre l’IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees). Cette décision est pour ainsi dire quasi « révolutionnaire » : Lightstorm Entertainment est en effet la première société de sous-traitance en VFX à chercher à se syndiquer auprès du NLRB. Cette décision est évidemment influencée par les récentes syndicalisations réussies chez Marvel, Disney et le studio canadien de VFX Double Negative (entre autres…).

Patrick DeVaney, coordinateur chez Lightstorm, a expliqué que les départements VFX attendaient « depuis longtemps » de se syndiquer alors que cette pratique est pourtant courante chez la plupart des divisions en charge d’un film. DeVaney estime en outre que les employés méritent « les avantages, un salaire plus équitable et le respect que ces autres départements ont gagnés grâce à la négociation collective ». «Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère dans l’industrie des effets visuels », a a surenchérit le président de l’IATSE, Matthew D. Loeb.