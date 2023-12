Firefox sur Android supporte désormais plus de 450 extensions

Mozilla l’avait annoncé et c’est désormais chose faite : Firefox sur Android ajoute le support de plus de 450 extensions. C’est une étape importante qui va permettre de se rapprocher de l’expérience déjà disponible sur ordinateur.

Des centaines d’extensions débarquent sur Firefox sur Android

Les extensions sur les navigateurs (Firefox, Chrome, etc) permettent d’avoir des fonctionnalités supplémentaires ou de modifier des éléments existants. Cela peut grandement améliorer l’expérience générale. Le cap des plus de 450 extensions disponibles « marque le lancement d’un nouvel écosystème ouvert d’extensions sur mobile où les développeurs sont désormais libres de créer et de publier des extensions, et où les utilisateurs peuvent facilement y accéder et les installer sur Firefox pour Android », fait savoir Mozilla.

L’espace de Mozilla pour les extensions de Firefox sur Android est à retrouver sur cette page. Parmi les extensions populaires listées, on retrouve YouTubeUtils (qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires au site mobile de YouTube), RedditAnnoyances (qui bloque le message « Continuer avec l’application »), Android Scroll Bottom (qui ajoute un bouton de menu pour se rendre en bas d’une page) ou encore Ink for Google (une extension qui applique une refonte Material Design à plusieurs sites de Google).

Il est nécessaire d’avoir la dernière mise à jour en date de Firefox sur Android pour profiter des différentes extensions. L’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store.