What If…? saison 2 s’offre une nouvelle bande-annonce, la série Marvel arrive bientôt

Marvel propose une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de What If…?. Le premier trailer avait vu le jour le mois dernier et avait reçu plusieurs commentaires positifs.

Nouvelle bande-annonce pour What If…?

La bande-annonce commence par une interprétation personnalisée de The 12 Days of Christmas (les 12 jours de Noël), donnant un aperçu des aspects de la nouvelle saison. On découvre ainsi des bouts des épisodes qui composeront la saison 2, comme celui où Nebula, membre des Gardiens de la Galaxie, rejoint le Nova Corps et celui où Justin Hammer, le méchant d’Iron Man 2, porte le costume Hulkbuster d’Iron Man.

Captain Carter, Black Widow, Captain America et le Gardien (The Watcher) font partie des principaux personnages qui seront de retour dans la saison 2. La saison 1 mettait en scène des acteurs originaux du MCU comme Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, Elizabeth Olsen dans celui de la Sorcière rouge, Sebastian Stan dans celui de Bucky Barnes, Benedict Cumberbatch dans celui de Docteur Strange, Chris Hemsworth dans celui de Thor et bien d’autres encore. C’est également le cas pour le casting vocal français qui est le même que celui des films du MCU.

La saison 2 de What if…? débutera le 22 décembre sur Disney+. Il y aura neuf épisodes au total, avec un nouvel épisode chaque jour.