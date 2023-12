Tesla limite les fonctions de l’Autopilot pour 2 millions de véhicules

La sécurité avant tout. Tesla vient de « rappeler » 2 millions de véhicules et dans la foulée limite les fonctions de son logiciel d’aide à la conduite Autopilot à la suite d’une enquête pluriannuelle (toujours en cours) menée par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Ce rappel massif vise à restreindre l’utilisation de l’Autosteer, une fonctionnalité clé du logiciel de pilote automatique des Tesla, qui permet à la voiture de rester positionnée au centre de la voie y compris dans les virages. La fonctionnalité d’Autosteer sera modifiée grâce à une mise à jour logicielle effectuée à distance, mise à jour qui ajoutera « des contrôles et des alertes supplémentaires » afin de garantir que les conducteurs restent attentifs derrière le volant. Les véhicules Tesla concernés seront également soumis à des « contrôles supplémentaires » afin d’empêcher l’activation de l’Autosteer dans les zones non autorisées.

L’enquête de la NHTSA a révélé que la méthode utilisée par Tesla pour vérifier si les conducteurs sont attentifs lorsqu’ils utilisent l’Autosteer est en l’état « insuffisante ». On notera que le rappel et la mise à jour de l’Autosteer font suite à plusieurs poursuites en justice ciblant Tesla, des poursuites toutes liées au pilote automatique. L’une de ces plaintes a été intentée par le Département californien des véhicules automobiles, ce dernier accusant Tesla de publicité mensongère sur les capacités réelles du système d’aide automatique à la conduite. L’entreprise fait aussi l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités étatiques et fédérales concernant les capacités de l’Autopilot.