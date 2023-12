Marvel annonce une série animée Wakanda

C’est une surprise : Marvel vient tout juste d’annoncer Eyes of Wakanda, un projet e série animée basée sur le lore de Black Panther. La série suivra « de courageux guerriers qui ont été chargés de parcourir le monde pour récupérer de dangereux artefacts en vibranium ». L’annonce est intéressante, mais il faudra s’en contenter : Marvel ne fournit aucune autre information : quels seront les personnages impliqués dans cette quête d’artefacts en vibranium ? Quel studio sera en charge de la réalisation de la série ? Qui en sera le scénariste ? A quel moment de l’histoire du Wakanda l’histoire se déroule t-elle ? Dans quelle chronologie par rapport à T’Chaka ? Quand la série sera t-elle diffusée ? RIEN.

Cette image de T’Challa n’est pas celle de la future série, mais une capture de What if ?, une série animée déjà diffusée sur Disney+

Cette absence de précisions fera sans doute fantasmer et discuter les fans sur le contenu de la série, mais on aurait bien aimé e savoir un peu plus tout de même, d’autant que du côté de Marvel, c’est peu dire que la Maison des Idées semble justement un peu à court d’idées en ce moment, et que des indices un peu croustillants sur la série auraient permis d’écarter l’hypothèse d’un simple contenu bouche-trou pour Disney+.