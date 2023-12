Tennis : Netflix va diffuser un match en direct entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz

Netflix s’intéresse une nouvelle fois à un programme en direct et annonce la diffusion prochaine d’un match de tennis opposant Rafael Nadal et Carlos Alcaraz (numéro 2 mondial).

Du sport en direct sur Netflix

Le service de streaming appelle l’événement The Netflix Slam et il sera diffusé le 3 mars 2024 depuis la Michelob Ultra Arena au Mandalay Bay Resort and Casino à Las Vegas. Ce sera à midi sur place (21 heures en France). Les champions de tennis espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz seront les têtes d’affiche de la compétition, mais Netflix dévoile qu’il annoncera d’autres joueurs et d’autres rencontres à une date ultérieure.

« Je suis ravi qu’avec The Netflix Slam, nous puissions donner à notre public mondial l’occasion de voir deux grands du tennis s’affronter dans un événement en direct unique en son genre », a déclaré Gabe Spitzer, vice-président des sports chez Netflix. « Une légende comme Rafa et un champion comme Carlos ensemble sur le court, ainsi que des tonnes d’autres actions, promettent d’être un spectacle en direct que les fans ne voudront pas manquer ».

Rafael Nadal. Carlos Alcaraz. Two tennis superstars. One epic matchup served LIVE on Netflix. The Netflix Slam 🎾 March 3 pic.twitter.com/Biri3BuF8L — Netflix (@netflix) December 11, 2023

Netflix a organisé son premier événement sportif en direct le mois dernier, en associant des pilotes de Formule 1 de sa série documentaire Drive to Survive à des golfeurs professionnels de Full Swing. Le programme a connu quelques problèmes de son et des ralentissements au niveau de la vidéo, mais il n’a pas été interrompu.