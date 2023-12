Shiftall, filiale de Panasonic, reporte à 2024 le lancement aux États Unis de son casque VR ultra léger

Shiftall, filiale de Panasonic, a dévoilé son casque de réalité virtuelle MeganeX VR il y a près d’un an, l’objectif étant de commercialiser le casque au début de l’année 2023. Le casque a finalement été lancé en catimini au Japon au mois de septembre dernier via un système de loterie. Un prototype du casque avait été dévoilé au CES 2020. L’appareil disposait alors deux écrans micro-OLED 1,3 pouces à la définition 2 560 × 2 560 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est placé derrière des lentilles Package signées Panasonic. Au delà de cette fiche technique premium et d’un form factor ultra compact, le MeganeX VR est aussi compatible avec le système de tracking modulaire Steam VR, mais un système de tracking optique est tout de même intégré à l’appareil.

Un lancement aux Etats-Unis était aussi prévu pour cette année, mais Shiftall vient de confirmer que le MeganeX VR sera disponible sur le sol américain en 2024. La production actuelle est entièrement destinée au marché japonais, la demande étant plus forte que prévue. Autant dire qu’une disponibilité en Europe n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. La version grand public du MeganeX devrait être lancée à 1 699 dollars aux États-Unis (similaire au tarif de l’appareil au Japon, en conversion yen-dollar), mais le prix de l’édition Business n’a pas encore été fixé. Au Japon, le lancement du casque en septembre était au prix de 249 900 ¥ (1 700 USD), taxes comprises. L’édition Business, au prix de 198 000 ¥ (1 350 USD), hors taxes, ne dispose pas de l’unité de suivi modulaire SteamVR, s’appuyant uniquement sur le suivi optique du casque.

Shiftall produit aussi l’HaritoraX Wireless, un dispositif de tracking complet des mouvements du corps basé sur la technologie IMU, ainsi que mutalk, un microphone Bluetooth conçu pour étouffer les voix lors des conversations privées dans et hors de la réalité virtuelle.