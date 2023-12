Les comètes ont leur « réseau autoroutier »… dans notre propre système solaire !

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont identifié un véritable « réseau autoroutier » dans le Système solaire, une voie permettant des déplacements beaucoup plus rapides que ce qui était considéré comme « possible » jusqu’à maintenant. Publiée dans Science Advances au mois de novembre 2020, l’étude de ces chercheurs analyse en détail la structure de ce réseau, qui est composé de « variétés spatiales » « reliées par une série d’arcs qui s’étendent de la ceinture d’astéroïdes à Uranus et au-delà » selon le communiqué publié par les scientifiques.

Ces « variétés spatiales » offrent un moyen rapide de déplacer des comètes et des astéroïdes : les trajets de Jupiter à Neptune s’effectuent ainsi en une décennie seulement. Une vraie autoroute de l’espace en somme… Les chercheurs suggèrent en outre que ces objets pourraient parcourir environ cent unités astronomiques (UA) en moins d’un siècle, contrairement aux millions d’années habituellement associés à de telles distances. Dit comme cela, on croirait vraiment lire un roman de S.F, sauf qu’il s’agit ici d’une étude menée par des scientifiques tout ce qu’il y a plus respectables…

Les variétés les plus influentes sont liées à Jupiter en raison bien sûr de la très forte force gravitationnelle de la planète (les chercheurs rappellent que les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont déjà utilisé la forte gravité de Jupiter pour accélérer leurs courses). Ces dernières proposent des structures en arc impactant les comètes de la famille de Jupiter et les centaures (des corps glacés qui gravitent autour du Soleil entre Jupiter et Neptune). De futurs vaisseaux habités pourront-ils un jour utiliser ces autoroutes de l’espace et ainsi révolutionner le voyage spatial ?