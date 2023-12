YouTube ajoute une option pour empêcher l’ajout de nouveaux commentaires sous les vidéos

YouTube annonce que les créateurs peuvent désormais suspendre l’ajout de nouveaux commentaires sous les vidéos. C’est bien évidemment optionnel, il est possible de rester avec les options qui étaient disponibles jusqu’à présent.

Nouvelle option sur YouTube

Avant cette option, les YouTubeurs ne disposaient que de deux options pour modérer : soit conserver les commentaires pour les examiner manuellement avant de les publier, soit désactiver complètement tous les commentaires sur une vidéo. YouTube indique que la fonction de pause est en cours de déploiement.

Dans le cadre de son annonce, YouTube a également renommé certains de ses paramètres de modération existants afin d’en faciliter la compréhension. Ainsi, au lieu de se voir proposer les options « Conserver les commentaires potentiellement inappropriés pour examen » et « Augmenter la rigueur », les utilisateurs auront simplement le choix entre Activer, Pause et Désactiver. L’activation des commentaires permet également de choisir parmi plusieurs niveaux de modération : Aucun (pas de modération du tout), Basique (qui retient les commentaires potentiellement inappropriés pour examen), Strict (qui retient un plus grand nombre de commentaires pour examen) et Tout Garder.

« Nous sommes ravis de vous offrir plus de choix et de flexibilité dans la gestion des commentaires sur vos vidéos. Nous espérons que cette mise à jour vous plaira autant qu’à nous ! », indique YouTube.