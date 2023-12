Il achète une PS5 pour 69€, mais la Fnac annule sa commande

La Fnac a fait une erreur de prix en affichant la PlayStation 5 à 69 euros au lieu de 450 euros. Un internaute a donc rapidement sauté sur l’occasion pour acheter la console. Mais l’enseigne en Belgique a finalement annulé sa commande.

La PS5 à 69€ n’est pas passée

« Ici c’est le bon de commande de la Fnac qui dit merci votre commande a été enregistrée. Et ici je vous montre aussi la preuve sur Visa », indique Rocco à RTL Info. Selon lui, aucun signe ne suggérait qu’il s’agissait d’une erreur de prix ou d’une arnaque. Mais son sourire a rapidement disparu lorsqu’il a reçu quelques heures plus tard un message de la Fnac lui annonçant que sa commande était annulée. « Des consoles à ce prix, c’est super décevant de ne pas les avoir même si on s’en doutait. Je voulais l’offrir à ma fille, mais on lui offrira autre chose », a indiqué Rocco.

Cela étant dit, il n’apprécie pas vraiment que sa commande n’ait pas été confirmée puis expédiée. « Je trouve ça un peu trop facile de toujours faire marche arrière parce qu’il y a une erreur sur un site. Ils ont déjà commis une erreur la semaine passée et là encore une fois. On aurait préféré avoir cette PS5 », dit-il. L’autre erreur qu’il évoque était une enceinte à 39 euros au lieu de 119 euros.

Le client a par la suite contacté le service clients de la Fnac qui lui a uniquement suggéré de remplir un formulaire pour obtenir un remboursement.

De son côté, l’association de consommateurs belge Test-Achats fait savoir que la loi prévoit qu’un commerçant doit vendre un produit, même s’il y a une erreur de prix, tant que cette erreur n’est pas énorme. Bien évidemment, chacun se fait son propre avis sur la différence importante ou non d’une erreur de prix. Mais dans le cas de la PS5, c’est plus que notable avec une baisse de 85%.