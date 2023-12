Smartphones surfacturés : des opérateurs se voient réclamer des milliards d’euros

Des clients facturés pour leur téléphone portable au-delà de la période d’engagement de leur forfait réclament compensation. Les opérateurs britanniques Vodafone, EE, Three et O2 sont visés par une action de groupe qui pourrait leur coûter près de 3,9 milliards d’euros.

Une plainte vise les opérateurs et la surfacturation

« Les entreprises ont abusé de leur position dominante (…) en imposant une pénalité de fidélité, où les clients de longue date ont été surfacturés pour les combinés au-delà de la fin de leur durée contractuelle », selon un communiqué du cabinet d’avocats des plaignants Charles Lyndon.

Ces clients, qui avaient donc déjà payé pour leur smartphone, continuaient de se voir facturer un abonnement au prix fort, plus cher que celui des nouveaux clients qui avaient opté pour un forfait seul, sans le téléphone portable, affirme le cabinet.

La procédure a été lancée auprès du Tribunal d’appel de la concurrence, à Londres, contre les principaux opérateurs du pays, Vodafone, EE, Three et O2, par le cabinet d’avocats et un défenseur des droits des consommateurs britannique, Justin Gutmann. Elle porte sur des contrats signés depuis 2007.

Selon les plaignants, les opérateurs ont surfacturé jusqu’à 28,2 millions de contrats, et les dommages demandés pourraient atteindre 3,3 milliards de livres (3,9 milliards d’euros) – dans la mesure où ce type de procédure inclut par défaut tous les clients potentiellement concernés, sauf s’ils en sortent volontairement.

Les opérateurs contestent

« Nous sommes en fort désaccord avec les allégations spéculatives portées contre nous », a réagi EE, opérateur du groupe de téléphonie britannique BT, qui dit avoir une politique proactive de « notifications de fin de contrat » et affirme que « le marché mobile britannique est un espace hautement compétitif avec des prix parmi les plus bas d’Europe ».

« Nous sommes fiers d’avoir été le premier fournisseur à avoir lancé il y a dix ans des contrats fractionnés qui réduisent automatiquement et entièrement les factures des clients une fois qu’ils ont payé leur appareil », a de son côté assuré O2 dans une déclaration transmise à l’AFP.

Vodafone a pour sa part indiqué « ne pas encore disposer de suffisamment de détails (sur la procédure) pour que notre équipe juridique puisse les évaluer », tandis que Three, n’a pas répondu dans l’immédiat.