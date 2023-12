Andor : la saison 2 serait reportée en 2025

Ce n’est pas vraiment une surprise : l’arrêt de la grève des scénaristes et des acteurs n’a pas mis fin par miracle aux énormes retards de production de nombre de films et séries des grands studios. La saison 2 d‘Andor, qui est sans doute la meilleure série Star Wars depuis des lustres, serait ainsi reportée à 2025. Disney+ prévoyait initialement de lancer cette seconde saison au mois d’août 2024, mais la grande grève d’Hollywood a rebattu les cartes. The Acolyte et Skeleton Crew sortiraient bien en 2024 en revanche. La source « proche du dossier » à l’origine de ces informations précise ne pas être sûre à 100% du report, mais le temps de production nécessaire à la série rendrait une sortie en 2024 extrêmement improbable.

Après tout, et au vu des résultats très inégaux des dernières productions Disney/Marvel (euphémisme), il est même possible de se réjouir que Gilroy et son équipes ne rusent pas la réalisation de la saison 2, d’autant qu’Andor fait figure de très bon élève de la classe (les autres sont tout près du radiateur). En outre, la direction de Disney ne serait plus très chaude pour inonder le marché de productions réalisées à la va-vite et qui ne rencontrent plus leur public.