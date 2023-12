Instagram et Facebook Messenger ne proposeront plus une messagerie commune

Meta a décidé de mettre fin à son système regroupant les messages d’Instagram et de Facebook Messenger. Ce sera une réalité à partir de la mi-décembre, les deux services seront séparées comme autrefois.

Plus de fusion entre Instagram et Messenger

C’est en 2020 que Meta (qui était connu sous le nom de Facebook à cette période) a annoncé une fusion des messageries d’Instagram et de Messenger. Ainsi, un utilisateur d’Instagram peut envoyer un message privé à un utilisateur de Facebook Messenger, et inversement. Mais le groupe décide finalement que cette fusion ne sera plus d’actualité.

Meta a discrètement mis à jour une page d’assistance pour y indiquer les éléments suivants :

Vous ne pourrez pas débuter de nouvelles conversations ou appels avec des comptes Facebook à partir d’Instagram.

Toutes les discussions existantes sur Instagram que vous avez eues avec des comptes Facebook deviendront en lecture seule, même si ces comptes Facebook sont supprimés de la discussion. Cela signifie que vous et les autres personnes possédant un compte Instagram ne pourrez pas envoyer de nouveaux messages dans ces discussions.

Les comptes Facebook ne pourront pas consulter votre statut d’activité ni savoir si vous avez vu un message.

Les discussions existantes que vous avez eues avec des comptes Facebook ne seront pas transférées dans votre boîte de réception sur Facebook ou Messenger.

Ainsi, à partir de la mi-décembre, un utilisateur d’Instagram pourra seulement converser avec un autre utilisateur du réseau social et non avec une personne qui a Facebook Messenger. L’inverse est également vrai.

Pourquoi cet abandon ? Meta ne donne pas une raison précise.