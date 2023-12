Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour novembre 2023

Les données pour le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français concernant le mois de novembre 2023 sont désormais publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). On peut ainsi voir lesquels ont été les plus actifs.

Le déploiement de la 5G en novembre 2023

L’opérateur le plus actif cette fois-ci a été Bouygues Telecom avec 310 nouveaux sites 5G (12 033 au total). Le groupe a misé sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Vient ensuite SFR avec 251 nouveaux sites 5G (10 714 au total). À l’instar de Bouygues Telecom, l’accent a été mis sur les 2,1 et 3,5 GHz.

Orange est le troisième opérateur ici, avec 192 nouveaux sites 5G (8 358 au total). Pour le coup, il s’est exclusivement focalisé sur le 3,5 GHz, la bande qui permet d’avoir les meilleurs débits. Vient enfin la quatrième place avec Free Mobile qui a déployé 159 nouveaux sites 5G (18 302 au total). Le groupe a misé sur le 700 MHz et le 3,5 GHz.

34 800 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls huit sites n’hébergent que de la 5G.

Les données pour la 4G

Pour la 4G, le détail est le suivant :

Orange (29 763 sites, + 222 sur la même période) ;

SFR (26 035 sites, + 156 sur la même période) ;

Bouygues Télécom (26 462 sites, + 367 sur la même période) ;

Free Mobile (25 707 sites, + 186 sur la même période)

On peut donc voir que Bouygues Telecom a été une nouvelle fois le plus actif, suivi par Orange. Free Mobile est troisième et SFR est dernier. En métropole, 62 382 sites 4G sont autorisés, dont 57 612 sont en service.