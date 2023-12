Halo : Une deuxième saison pour février

Avis aux fans avides de plus de contenu pour Halo : Paramount Plus vient de publier un petit trailer pour sa série, fixant une date de sortie pour la saison 2 en février prochain. Même si le teaser n’est pas bien long, on peut se faire une meilleure idée de ce qu’on peut attendre. Notamment au niveau des scènes d’action, qui se montrent sur une échelle un peu plus épique que ce que la saison 1 nous avait présenté. De quoi ravir les fans de la licence, et coller un peu plus aux attentes que l’on pouvait en avoir.

Rappelons que malgré une réception mitigée, le show a battu tous les records d’audience pour Paramount Plus. Aussi cette deuxième saison arrive sans grande surprise. Particulièrement polarisante au niveau des fans, la série s’est quelque peu éloignée du matériau original. On voit par exemple le Master Chief retirer son casque dès le premier épisode. Mais ces libertés pourraient être synonyme de nouveaux choix et de nouveaux contenus qui pourraient enrichir la licence, aussi restons optimistes ! En attendant le 8 février, sortez vos VPN et allez découvrir (ou redécouvrir) la saison 1 disponible gratuitement sur YouTube à cette adresse.