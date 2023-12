Godzilla Minus One : Le réalisateur veut travailler sur Star Wars

Alors que Godzilla Minus One, la dernière réécriture cinématographique sur le célèbre monstre japonais, remplit les salles américaines acclamé par le public, son réalisateur a attiré l’attention d’une autre communauté de fans. Il y a peu, Takashi Yamazaki de son nom déclarait que Star Wars n’était rien de moins que la raison pour laquelle il est devenu réalisateur. « J’espère vraiment recevoir un appel et qu’on me demandera de travailler sur un Star Wars« , a-t-il ajouté. Et force est de constater qu’un peu de fraîcheur ne ferait pas de mal à la licence.

Fan depuis toujours, Yamazaki est de plus particulièrement efficace sur ses effets spéciaux. Même si ces derniers sont principalement des CG, difficile de nier le côté roots de son utilisation des VFX. De plus, malgré quelques bonnes surprises comme la série Obi-Wan, Disney n’a pas brillé par sa gestion de la licence au cinéma. Un JJ Abrams en caricature de lui-même, des idées qui partent dans tous les sens et une sur-multiplication des projets qui n’aboutiront finalement pas tous ont mis un coup dans l’aile de Star Wars. En tout cas, une chose est sûre : on espère aussi, Takashi.