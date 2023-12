TikTok : 12 milliards d’euros pour des data centers en Europe

TikTok est régulièrement sous le feu des organismes de régulation européens, principalement pour son traitement pour le moins opaque des données. Les craintes que le gouvernement chinois mette la main dessus sont en effet plus vivantes que jamais. C’est pourquoi l’entreprise a promis d’investir 12 milliards d’euros sur les dix prochaines années dans le Projet Clover. Ce projet vise à construire trois data centers gigantesques en Europe, « à portée » des régulateurs et autorités locales. Le premier a d’ores et déjà été terminé à Dublin en septembre dernier. Le deuxième est en cours de construction à Hamar, en Norvège. Le dernier est également prévu pour l’Irlande.

La firme a déjà investi le premier datacenter, et commencera la migration des données européennes vers mi-2024. Pour l’image, ces centres tourneront uniquement aux énergies renouvelables malgré leur taille et leur consommation imposante. Il s’agit en effet des plus gros bâtiments de ce type en Europe. Dans ces 12 milliards d’euros promis, on trouve également la facture pour NCC, une entreprise de cybersécurité britannique qui sera chargée des audits et certifications. Notons que les données globales de l’app sont actuellement stockées à Singapour, en Malaisie, et aux Etats-Unis.