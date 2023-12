Artemis : le retour des hommes sur la Lune ne se fera pas avant 2027 (au minimum)

La mission Artemis 3 de la NASA, dont l’objectif est de réussir un alunissage d’astronautes à l’horizon 2025, est désormais confrontée à de très importants retards si l’on en croit un récent rapport du très sérieux Government Accountability Office (GAO). Les principaux sous-traitants de la mission, SpaceX et Axiom Space, rencontrent en effet de grosses difficultés et ne pourront sans doute pas tenir les délais. Le rapport du GAO souligne ainsi les problèmes liés au Starship de SpaceX, désigné comme système d’atterrissage sur la Lune pour la mission Artemis 3, qui connait déjà de nombreux retards dans son calendrier de tests. Toujours selon le rapport, la complexité de la mise en ouvre du Starship suffirait à elle seule à justifier un report de la mission Artemis 3 à 2027, si tant est que la fusée puisse un jour assurer son rôle.

Niel Amstrong foulant le sol lunaire en 1969

Le calendrier ambitieux de SpaceX, 13 mois plus rapide que la moyenne des missions de la NASA, pose un formidable défi technologique dans le domaine des vols spatiaux habités. Axiom Space, responsable des combinaisons lunaires pour Artemis 3, est lui aussi confronté à des difficultés de conception en raison de l’absence d’un système de survie d’urgence dans le projet initial de la NASA, ce qui nécessite d’éventuelles refontes et des retards de livraison. Artemis 2 étant prévu pour novembre 2024, il y a donc un risque très important qu’un énorme écart de temps sépare in fine Artemis 2 d’Artemis 3. Rome ne s’est pas faite en un jour, et la reconquête de la Lune prendra certainement plus de 5 ans.