Sgr A*, le trou noir au centre de la Voie Lactée, est une véritable horloge à rayonnements gamma

Sgr A* ou Sagittaire A*, est le nom qui a été donné au trou noir supermassive situé au coeur de la Voie lactée, la Galaxie dans laquelle nous nous trouvons (tel un minuscule grain de sable sur une plage). Situé à 26 700 années-lumière de la Terre, ce trou noir dispose d’une masse équivalente à environ quatre millions de fois celle du Soleil. Des chercheurs-astronomes de l’Université nationale autonome du Mexique ont étudié les puissants rayonnements gamma en provenance de Sgr A* avec pour sources les données du télescope spatial Fermi Gamma-ray, des travaux qui ont débouché sur une découverte étonnante : Sgr A* émet des rayonnements gamma à intervalles réguliers, toutes les 76,32 minutes exactement.

Le plus incroyable est que ces rayonnements ne proviendraient pas directement du disque d’accrétion du trou noir mais… d’une « goutte » de gaz tourbillonnant autour du trou noir au tiers de la vitesse de la lumière (on parle de goutte ici, mais il s’agit d’une objet astronomique aux dimensions évidemment monumentales). C’est cette goutte de matière qui émettrait donc de façon régulière de la lumière à différentes longueur d’onde, la périodicité de ces émissions étant liée à l’orbite de cette goutte de matière autour du trou noir.

Il s’agit là bien entendu de l’explication fournie par les chercheurs de l’Université nationale autonome du Mexique, explication qui demandera d’autres observations et d’autres études de données pour être confirmée ou infirmée. Car il reste encore à savoir comment cette goutte de matière a pu se former. Les chercheurs émettent l’hypothèse, encore fragile, que le disque d’accrétion autour du trou noir et les forces de marée (capables de déformer la matière) peuvent se combiner pour former ces gouttes de matière tourbillonnante.