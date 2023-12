Tesla Cybertruck : les specs, les modèles, les prix, les premières livraisons… et une version pour enfants !

C’est dans une ambiance sombre (on parle ici d’éclairage) que Tesla a enfin tout dit sur son Cybertruck lors de sa conférence menée de main de maître par un Elon Musk tout en cuir, et il y a de sacrés changements par rapport aux premières présentations du véhicule. Passons à la base, soit aux dimensions de la version commerciale du pickup, qui est (enfin) en cours de livraison pour un tout petit nombre de clients. Le Cybertruck affiche des dimensions moins imposantes que les premiers prototypes, soit 5,68 mètres de long, 2,41 mètres de large et 1,78 mètre de haut pour un poids compris entre 2 995 KG à 3 104 KG. Trois modèles sont ou seront disponibles, le Cybertruck Propulsion facturé à 60,990 dollars et prévu pour 2025, le Cybertruck 4×4 à 79,990 dollars qui sera réellement distribué l’an prochain, et enfin le Cybertruck Beast proposé à 99,990 dollars et lui aussi prévu pour 2024. L’augmentation tarifaire est plus que conséquente, soit +50% par rapport à ce qui avait été initialement annoncé (40 000 dollars pour le modèle de base).



Un véhicule puissant

L’autonomie (le point crucial pour un véhicule électrique) est de 402 km (max) pour le Cybertruck Propulsion, 514 sur la version Beast et 547 km pour le Cybertruck Beast. Tesla a même prévu un système optionnel pour porter l’autonomie jusque’à 705 km (seconde batterie ?) ! La charge est de 250 KW au max. Le Cybertruck Beast est très rapide (merci les trois moteurs), et peut accélérer de 0 à 96 km/h en 2.6s, ce qui est encore plus performant qu’une Porsche 911. A ce sujet, Tesla a même réalisé une vidéo comparative entre les deux véhicules, vidéo qui a fait son petit effet dans l’assistance… Le modèle 4×4 passe de 0 à 96 km/h en 4,1s et le modèle Propulsion accélère en 6,5s. La plateforme est une 800V et le moteur est un Vmax 180 KM/H.

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

… et résistant aux balles !

Toujours dans la liste des specs, le Cybertruck a une puissance de traction de 5 tonnes (!), la benne arrière peut transporter jusqu’à 1,2 tonne, et la carrosserie du véhicule peut résister aux balles, ce qui n’est pas forcément un atout inutile lorsqu’on vit aux Etats-Unis. Dans l’habitacle, le Cybertruck dispose de 2 écrans, une grande dalle de 18 pouces à l’avant et un petit écran de 9,4 pouces à l’arrière. Enfin, on note que si l’a page du Cybertruck a été entièrement francisée sur le site français de Tesla, aucune information ne semble indiquer de disponibilité pour l’Europe. On allait oublier : Tesla a aussi prévu un mini Cybertruck pour les enfants, et là encore, on pressent que ce micro-modèle ne sera pas disponible dans nos contrées.