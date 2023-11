ChatGPT a un an : les chiffres du succès

ChatGPT a un an, et ce simple constat est à peine croyable tant on a l’impression que le chatbot le plus populaire au monde a accumulé les années d’expérience… et les succès.

Le 30 novembre 2022, OpenAI lançait la première version publique de ChatGPT, basée sur le modèle GPT 3.5. Depuis, les compteurs s’affolent. Vraiment. Quelques chiffres clefs permettent de bien saisir le succès phénoménal du chatbot :