Voici les premières images de la station spatiale chinoise avec ses trois modules, Tianhe, Wentian, et Mengtian

La première station spatiale chinois, Tiangong, est terminée depuis de longs mois, mais personne encore n’avait pu l’admirer dans son intégralité. C’est désormais chose faite grâce aux clichés capturés par l’équipage de la mission chinoise Shenzhou 16, qui ne s’est pas privé de mitrailler la station lors de leur retour vers la Terre le 30 octobre dernier. Sur les quelques clichés publiés par la CMSA (l’agence spatiale chinoise), on distingue parfaitement les trois modules principaux de la station, Tianhe, Wentian, et Mengtian. La station dans son ensemble mesure 55 mètres de long et pèse 77 tonnes. La Chine peut plastronner : Tiangong est bien plus grande (+20% en longueur) que la Station Spatiale Internationale.

Les clichés de Tiangong ont été pris par l’équipage Shenzhou 6 lors de son retour sur Terre

Chaque unité de Tiangong a bien sûr sa fonction spécifique : Tianhe contient les systèmes de commande, Wentian est dédié à la recherche scientifique, et Mengtian sert d’espace de stockage pour les fournitures, le carburant, etc. La Chine n’en a pas fini avec sa station : déjà imposante, Tiangong recevra encore à l’avenir trois modules supplémentaires.