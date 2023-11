Pour ses 10 ans, Doctolib dévoile 4 nouvelles fonctionnalités

Doctolib, le service de prise de rendez-vous médicaux plébiscitée en France, célèbre une décennie d’existence. Partie d’un projet modeste en 2013, avec seulement 15 utilisateurs et 50 soignants, il a su évoluer pour devenir un acteur majeur dans le domaine de la santé en Europe. Aujourd’hui, il affiche fièrement 340 000 professionnels de santé inscrits et gère plus de 500 millions de rendez-vous par an.

On ouvre ce nouveau chapitre ensemble ? 💙https://t.co/seE7Jbehez — Doctolib (@doctolib) November 27, 2023

Une messagerie sécurisée pour optimiser la communication

Pour marquer cet anniversaire, Doctolib annonce des avancées significatives, notamment avec l’introduction d’une messagerie sécurisée. Lancée le 23 novembre, cette fonctionnalité vise à simplifier les échanges entre patients et praticiens, en réduisant le temps que ces derniers consacrent aux communications diverses. elle s’intègre dans une stratégie d’optimisation du temps médical.

Intelligence artificielle au service des soignants

L’intégration de l’intelligence artificielle marque un tournant dans les services de Doctolib. Un assistant médical intelligent aidera les soignants à triage des demandes selon leur urgence et offrira des fonctionnalités de réponse automatique, y compris par reconnaissance vocale adaptée aux termes médicaux complexes. Cette innovation pourrait permettre aux praticiens de réaliser jusqu’à 20 % de consultations en plus.

Le paiement en ligne élargi

L’application élargit son service de paiement en ligne, qui était auparavant limité aux téléconsultations. Dès l’année prochaine, il sera possible de régler également les consultations en présentiel via Doctolib. De plus, l’application diffusera davantage de messages de prévention, permettant aux soignants de communiquer en masse avec leurs patients, notamment sur des sujets tels que les campagnes de vaccination ou des informations pratiques liées aux établissements de soins.

Une carte des délais d’attente pour mieux comprendre l’accès aux soins

Un autre ajout majeur prévu pour 2024 est la publication annuelle de statistiques sur les délais d’accès aux soins par département et par spécialité. Cet outil vise à combattre les déserts médicaux et à offrir une meilleure visibilité sur l’accès aux soins. Selon le fondateur de Doctolib, ces efforts ont déjà porté leurs fruits, avec une réduction notable des délais d’attente pour les spécialistes et un accès rapide aux consultations de généralistes et pédiatres dans la majorité des cas.

En résumé, pour ses dix ans, Doctolib ne se contente pas de célébrer son succès, mais poursuit son engagement en faveur de l’innovation et de l’amélioration de l’accès aux soins de santé.