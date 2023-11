Influenceurs 2.0 : Aitana et Maia, des mannequins virtuels et dopés à l’IA

Aitana López est une belle jeune femme à l’allure sexy, mais c’est aussi et surtout une influenceuse 2.0, toujours connectée et enthousiaste dès qu’il s’agit de fitness ou de gaming, et qui « gagne » tous les mois entre 3000 et 10 000 euros de chiffre d’affaires. Mais voilà, il y a un petit bug dans la matrice : Aitana n’existe pas. L’influenceuse aux cheveux violets est en effet une création digitale de The Clueless, une agence barcelonaise. Dopée à l’IA et aux logiciels 3D, Aitana est un mannequin virtuel, à l’instar de Maia, sa « collègue » définie comme bisexuelle, indépendante et exotique. Les deux créatures virtuelles sont aussi présentes sur la plateforme Fanvue, un équivalent d’OnlyFans.

Malgré son origine artificielle, Aitana affiche pas moins de 133000 followers sur Instagram. Evidemment, toute la communication d’Aitana, la moindre de ses attitudes, est orienté vers le SEO, soit la capacité d’engagement des internautes qui tomberont sur sa belle frimousse toute en 3D. Les influenceuses mode ont-elles déjà de quoi s’inquiéter ? Pour l’instant, Aitana reste encore un cas assez isolé, mais avec la multiplication des outils permettant de créer de tels avatars, il n’est pas impossible que ces mannequins virtuels finissent par prendre la place des influenceuses en chair et en os.