5G : SFR annonce couvrir 70% de la population

SFR progresse au niveau de son réseau 5G et assure couvrir désormais 70% de la population. L’opérateur avait été le premier en France à proposer la 5G, c’était il y a trois ans, le 20 novembre 2020.

SFR parle de sa couverture 5G

« Lancée en novembre 2020, la 5G couvre aujourd’hui 70% de la population en France et plus de 8500 communes », indique SFR dans un message posté sur le réseau social X (ex-Twitter). Une courte vidéo accompagne le message et se termine par « SFR, 1er opérateur à avoir déployé la 5G en France ».

à notre #5GSFR ! Lancée en novembre 2020, la 5G couvre aujourd'hui 70% de la population 🇫🇷 et + de 8500 communes*. 5G sous réserve de couverture avec forfait et terminal compatibles.

*Données opérateurs au 31/10/23 pic.twitter.com/NMc2oF6wUZ — SFR (@SFR) November 27, 2023

La première ville à avoir eu la 5G de SFR a été Nice. « À partir d’aujourd’hui, un peu plus de 50% de la ville de Nice va être couverte en 5G », déclarait il y a trois ans Grégory Rabuel, qui était le PDG de SFR à cette période. Les autres villes qui ont pu en profiter dans la foulée ont été Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et le Grand Paris. Au lancement, les forfaits 5G chez SFR coûtaient entre 40€/mois et 95€/mois. Aujourd’hui, cela commence à 15,99€/mois (pendant un an). Chez SFR RED (forfaits sans engagement), cela débute à 12,99€/mois.

Qu’en est-il du déploiement par rapport aux autres opérateurs ? L’Agence nationale des fréquences (ANFR) fait tous les mois le point et les dernières données en date montrent que SFR est à la troisième place si l’on se focalise sur le nombre d’antennes 5G. L’opérateur au logo rouge en compte 10 463. En comparaison, Orange en a 8 166, Bouygues Telecom en dispose de 11 723 et Free Mobile en compte 18 143.