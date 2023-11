Neuralink lève 43 millions de dollars supplémentaires

Entre deux polémiques sur l’éthique du traitement des animaux et autres sorties de Musk, Neuralink continue son petit bonhomme de chemin. La start-up travaillant sur des puces à implanter dans le crâne vient en effet de réussir à lever 43 millions de dollars supplémentaires. C’est un rapport auprès de la SEC qui détaille les résultats de l’entreprise. On peut ainsi voir que la firme est passée de 280 à 323 millions de dollars, avec pas moins de trente deux investisseurs.

Neuralink n’a pas partagé ou commenté officiellement ses résultats. Mais d’après Reuters, elle valait 5 milliards de dollars au début de l’été. La lecture des signaux cérébraux n’est rien de fondamentalement nouveau. Cependant, le système sans fil et le nombre grandement accru d’électrodes ont de quoi rendre au moins curieux. Après un premier échec, elle a réussi en mai dernier à obtenir le droit de commencer les expériences sur des sujets humains. Mais les méthodes seraient pour le moins douteuses d’un point de vue éthique, sans même parler de l’environnement de travail particulièrement toxique, où Elon Musk et son légendaire micro-management obsessionnel avaient une place importante. Enfin, l’entreprise aurait caché des douzaines et des douzaines de morts d’animaux imputées directement à la pose de la puce en question.