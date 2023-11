Le remake KOTOR ne serait finalement pas mort

Knights of The Old Republic, un des jeux les plus populaires de la licence Star Wars, a fêté ses 20 ans cet été. Un âge et une popularité qui pourraient largement justifier un remake pour le titre. En 2021, on nous annonçait qu’Aspyr était en train de travailler dessus. Jusqu’à ce qu’en 2022, la maison mère Embracer Group retire le projet au studio, pour le confier plutôt à Saber Interactive. Enfin, il y a quelques jours, des fuites annonçaient clairement que plus personne ne travaillait sur le jeu.

Mais Jason Schreier, de Bloomberg, aurait d’autres nouvelles. Il vient en effet d’annoncer dans un tweet que deux employés de Saber ont confirmé que le travail continue. Ce qui ne signifie pas que le jeu finira par sortir, mais suffit à donner de l’espoir aux plus grands fans. Cependant, l’optimisme est difficile à garder. Embracer connaît une période difficile de son histoire : Volition vient de plier boutique, Free Radical pourrait connaître le même sort, et le nombre de licenciements atteint des proportions démesurées, même pour cette industrie. On espère malgré tout, mais force est de constater que ce n’est pas pour tout de suite.