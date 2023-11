La manip est grossière, mais visiblement, il fallait absolument communiquer sur des chiffres positifs. Dans son dernier point d’étape trimestriel, SFR affiche ainsi une hausse très nette du nombre de ses abonnés mobile (+ 151 000), une hausse qui est malheureusement essentiellement imputable à une manipulation de chiffres : l’opérateur a en effet compté dans son volume de clients mobiles les utilisateurs de clefs 4G. Sans ce tripatouillage, ce n’est pas 151 000 abonnés mobiles en plus qu’enregistrerait SFR, mais bien une baisse nette de 118 000 abonnés, sachant que SFR compte 269 000 clients disposant d’une clé 4G !

L' »astuce » (pour être poli) permet même à SFR de passer devant Orange (+83 000 abonnés mobiles) et Bouygues Telecom (+ 108 000) sur le dernier trimestre ! Mais dans le monde réel, hors utilisateurs de clefs 4G (qui sont souvent des utilisateurs en zone blanche ne disposant pas d’accès à la fibre), SFR est en fait l’opérateur qui a perdu le plus de clients mobiles en 2023, près d’un million d’abonnés mobiles ayant quitté l’opérateur sur les douze derniers mois. SFR compte désormais 20,685 millions d’abonnés mobiles (en comptant les clefs 4G ?).

C’est un peu mieux pour les abonnements fixe : SFR gagne 91 000 abonnés fibre, mais perd 44 000 abonnés fixes non-fibres, des chiffres à peine corrects et qui ne permettent pas au groupe d’éponger une véritable montagne de dettes, soit 24 milliards d’euros à combler. Altice France prévoit même de rembourser sur cette dette près de 5,5 milliards d’euros en 2027 ! Dans l’immédiat, le groupe s’allège de tout ce qu’il peut, à commencer par ses centres de données désormais aux mains d’UltraEdge. On ne compte plus aussi le nombre d’augmentations d’abonnements, qui finissent vite par faire gonfler la note pour l’utilisateur.