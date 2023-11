Mercure : des chercheurs estiment que la planète pourrait disposer d’une vie microbienne

Une étude récente menée par le Planetary Science Institute (PSI) suggère que des glaciers salins pourraient exister sur Mercure, la plus petite planète du système solaire et aussi la plus proche du Soleil. Les astronomes du PSI affirment que ces glaciers salins pourraient disposer des conditions propices à la vie. Ces révélations, qui font écho aux récentes découvertes de glaciers d’azote sur Pluton, remettent en question la notion traditionnelle selon laquelle la glaciation est limitée aux environnements froids et suggèrent que de tels processus peuvent aussi se produire dans d’autres contextes.

Initialement jugée inhospitalière en raison de son extrême proximité avec le Soleil, Mercure affiche des températures de surface dépassant les 400°C en journée. La présence de substances volatiles, caractérisées par des points de fusion et d’ébullition relativement bas, n’était pas anticipée à la surface de la planète. Cependant, des recherches récentes utilisant les données de la sonde spatiale Messenger de la NASA (en orbite autour de Mercure de 2011 à 2015), indiquent donc la présence de glaciers salins. Les scientifiques pensent que ces glaciers proviennent de couches profondes qui ont exposées par les impacts d’astéroïdes.

Des caractéristiques de surface compatibles avec les glaciers de sel ont été identifiées, notamment des fosses où le sel pouvait se sublimer, passant directement de l’état solide à l’état gazeux sans devenir liquide. L’étude postule que ces glaciers salins pourraient créer des conditions propices au développement de la vie microbienne, similaires à certains environnements extrêmes sur Terre.