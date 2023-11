Le japonais iSpace prépare son prochain atterrisseur lunaire, Resilience

La société japonaise ispace se prépare déjà pour une nouvelle tentative d’alunissage, quelques mois après avoir perdu le contact avec son atterrisseur Hakuto-R en avril dernier. La tentative précédente avait échoué en raison d’un problème de propulseur, ce qui avait conduit Hakuto-R à s’écraser brutalement sur la Lune. La NASA avait par la suite confirmé le crash de l’atterrisseur via des clichés pris directement à partir de l’orbite lunaire. Malgré cet échec, ispace s’est remis immédiatement au travail sur un nouvel atterrisseur (bien) nommé Resilience. Ce dernier transportera cinq charges utiles sur la Lune lors de la prochaine mission lunaire prévue pour l’an prochain. La startup a également dévoilé un mini-rover, – mesurant 26 cm de hauteur, 31,5 cm de largeur et 54 cm de longueur, et pesant environ cinq kilogrammes – qui sera déployé sur la surface peu de temps après l’alunissage de Resilience. Ce rover est équipé d’une caméra HD à l’avant et d’une pelle (oui !) pour la collecte des échantillons.

Ce mini rover embarquera dans l’atterrisseur Resilience

Le précédent échec d’iSpace a malgré tout fourni un grand nombre de données qui seront exploitées pour la prochaine mission, avec bien sûr l’espoir que les erreurs commises ne seront pas répétées. ispace a également programmé une troisième mission pour 2026 qu mettra en scène le nouvel atterrisseur lunaire Apex 1.0, au dimensions plus imposantes que Resilience. Jusqu’à présent, seuls les États-Unis, l’Union soviétique, la Chine et l’Inde ont réussi à poser un engin fonctionnel sur la surface de la Lune.