Bouygues Telecom utilise un nouveau système de streaming pour réduire le volume des contenus

Bouygues Telecom annonce avoir choisi Broadpeak pour déployer la technologie Multicast-ABR, qui concerne le streaming vidéo. Bouygues Telecom se félicite d’être le premier opérateur français à utiliser ce système.

Du nouveau pour le streaming vidéo chez Bouygues Telecom

La consommation des contenus vidéo en streaming ne cesse de se développer, se traduisant par l’augmentation significative des volumes de données transportées via les réseaux des opérateurs. Pour parer à cette évolution des usages, Bouygues Telecom a fait appel à Broadpeak et à sa technologie nanoCDN Multicast-ABR permettant une réduction de plus de 90% du trafic par rapport à un contenu diffusé en Unicast, et ce tout en garantissant une qualité d’expérience optimale.

La solution nanoCDN Multicast ABR de Broadpeak s’appuie sur un logiciel situé en tête de réseau qui convertit les flux ABR (Adaptive Bitrate) et les prépare à la distribution en Multicast. Ainsi, c’est un flux unique qui vient se diffuser à l’ensemble des abonnés, ce qui permet de favoriser la fluidité du trafic sur le réseau mais aussi d’optimiser les investissements liés à sa croissance. Puis, l’agent nanoCDN, présent au sein des modems, convertit le flux reçu en Unicast avant sa diffusion sur la Smart TV.

S’adressant aux clients BBox Smart TV de Bouygues Telecom, la fonctionnalité a été mise en production dès le mois de mai et activée progressivement pour quelques chaînes. Et les résultats sont déjà visibles puisqu’une diminution de 94% du volume de données transportées a pu être observée durant ces 3 derniers mois.

Le système sera actif d’ici début 2024 sur plus de 30 chaînes à forte audience.